OM : Cet accord à 50 ME va faire pâlir Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

En mars dernier, l’Olympique de Marseille annonçait sa prochaine collaboration avec un nouvel équipementier.

Le club phocéen s’engageait en effet avec Puma pour 5 ans, avec une recette annuelle de 14 M€. De quoi rendre fier le président Jacques-Henri Eyraud. Mais quelques mois plus tard, un nouvel accord de la marque à la panthère risque d’affecter les Marseillais. D’après Mundo Deportivo, la société allemande deviendra le nouveau partenaire des équipes du City Football Group à partir de la saison prochaine.

Tous ses clubs seront donc équipés par Puma, à l’exception de New York City FC, obligé de travailler avec Adidas comme toutes les franchises de Major League Soccer. De son côté, Manchester City touchera 50,5 M€ par an selon les estimations du Sun. Autant dire que les Citizens, qui perçoivent 20 M€ chaque année avec Nike jusqu’en 2019, et l’OM ne jouent pas dans la même cour. Rien d’étonnant puisque les prix sont forcément basés sur le prestige des clubs et leur exposition.