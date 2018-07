OM : Ces deux dossiers qui font déprimer l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tandis que l’Olympique de Marseille est tout proche d’obtenir la signature de Duje Caleta-Car en provenance du RB Salzbourg, le club phocéen a encore du pain sur la planche au mercato. Pour s’offrir Mario Balotelli, par exemple. Mais pas seulement. Effectivement, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud doivent dégraisser, notamment en défense centrale. Dans ce secteur de jeu, Rudi Garcia ne compte plus sur Tomas Hubocan et Matheus Doria, tous les deux prêtés en Turquie la saison dernière.

De retour à l’OM cet été, les deux joueurs sont sur la liste des transferts. Mais selon les informations obtenues par La Provence, Doria et Hubocan ne croulent pas sous les offres. En réalité, ils n’auraient même aucune proposition… En fin de contrat dans un an, le Brésilien était dans le viseur de Flamengo. Mais le club sud-américain n’a pas encore bougé pour s’offrir les services de celui qui était surnommé « le futur du Brésil » par Vincent Labrune. Concernant l’international slovaque, rien n’a filtré depuis le début du mercato… Deux dossiers pas franchement sexy, mais que le directeur sportif Andoni Zubizarreta devra vite régler cet été.