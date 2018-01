OM : Ces cinq points forts qui épatent Pierre Ménès

Dans : OM, Ligue 1.

Les victoires s’enchainent pour l’OM en 2018, et font inévitablement de la formation de Rudi Garcia un candidat au podium.

L’entraineur olympien parvient à faire beaucoup de choix payants, et même s’il n’a pas forcément trouvé son onze de départ définitif, toutes les décisions prises permettent à l’OM de conserver sa bonne dynamique. Même quand il titularise Clinton Njié ou Maxime Lopez, la machine ne s’enraye pas. Pour cela, le coach de l’OM peut compter sur quelques points forts au nombre de cinq selon Pierre Ménès. Le consultant de Canal+ souligne les deux moteurs de l’équipe, mais n’oublie le retour au premier plan du joueur le plus cher jamais acheté, et aussi deux trouvailles qui donnent clairement satisfaction.

« Marseille n’a jamais tremblé dans ce match (contre Caen), signe sa quatrième victoire consécutive et produit un jeu de plus en plus séduisant. Avec des joueurs qui confirment, comme Sakaï pourtant utilisé à gauche depuis la blessure d’Amavi mais qui est impeccable à chaque sortie, Zambo Anguissa qui continue à progresser et Payet qui revient bien. Quant aux deux meilleurs olympiens depuis le début de la saison, à savoir Gustavo et Thauvin, ils ne semblent pas faiblir. De bon augure pour la suite », a souligné Pierre Ménès, persuadé que la deuxième partie de saison de l’OM est bien lancée.