OM : Ce que Lopez veut faire une fois dans sa vie avec Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Pur produit du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez a de grandes ambitions pour la suite de sa carrière.

Maxime Lopez n’a que 21 ans. Débarqué dans le grand bain des professionnels en août 2016, le milieu de terrain est pourtant considéré comme un cadre de l’OM. Avec plus de 110 matchs au compteur en l’espace de trois saisons et demi, Lopez sert souvent de figure de proue de la nouvelle ère de la formation olympienne, avec Boubacar Kamara. C’est donc pour cette raison qu’il a envie de réussir quelque chose de très grand sous le maillot de son club de coeur.

« L’OM, c’est magnifique, je suis le plus heureux. Toute ma famille est de Marseille. Mon père, sa plus grande fierté, je pense, c'était que l’un de ses fils joue à l'OM. Partir sans titre de l'OM, c'est possible ? Non, je ne pense pas. Quand tu vois ce qu'il s'est passé pour la finale de l’Europa League dans la ville, rien que d'y repenser ça donne des frissons. Je pense qu'une fois dans sa vie, il faut gagner quelque chose avec Marseille. Les gens dans la ville le méritent », a lancé, dans une interview sur le Canal Football Club, Lopez, qui espère que son voeu sera exaucé dès cette saison, en coupes nationales, sous les ordres d’André Villas-Boas.