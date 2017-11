OM : Ce point à Bordeaux qui peut tout changer selon Sanson

Dans : OM, Ligue 1, Bordeaux.

Morgan Sanson, milieu de l'OM et buteur lors du nul contre Bordeaux (1-1) : « J'étais un peu trop bas en première période, on n'arrivait pas à trouver du jeu entre les lignes. En première mi-temps, on a manqué de justesse technique, on a perdu trop de ballons. À la mi-temps, on s'est dit les choses. J'ai essayé d'apporter entre les lignes. En deuxième, on a essayé de faire mieux à ce niveau-là, de mettre plus de rythme. Ça a payé à la fin, donc tant mieux. Ce point est très important, on les laisse à distance. C'est un point qui va compter à la fin », a-t-il déclaré sur Canal+.