OM : Ce placardisé peut sauver le mercato de Marseille

En difficulté sur le plan financier, l’Olympique de Marseille dispose d’une marge de manœuvre limitée en vue du mercato hivernal. Mais le départ d’un joueur oublié pourrait au moins permettre une arrivée.

Une fois de plus, André Villas-Boas s’est montré pessimiste concernant le prochain mercato de l’Olympique de Marseille. L’entraîneur olympien, conscient que ses dirigeants rêvent de se débarrasser de Kevin Strootman et de son gros salaire, ne voit pas ce possible départ d’un bon œil. « On a besoin de Kevin, et je ne pense pas qu'on va avoir une proposition pour lui », a réagi le Portugais, avant de rappeler la situation du club phocéen. « Prendre des joueurs sans vendre, on ne le fera pas, a-t-il répété. Pour renforcer l'équipe, on a besoin que quelque chose se passe. »

Sertic pour tout débloquer ?

Autrement dit, l’actuel deuxième de Ligue 1 doit impérativement pousser des joueurs vers la sortie. A en croire le technicien, Strootman n’est pas le plus sollicité. Et de son côté, Morgan Sanson ne veut pas entendre parler d’un transfert cet hiver. Alors qui ? Selon les informations du Phocéen, le sauveur pourrait bien être Grégory Sertic ! Totalement absent des plans de Rudi Garcia et de son successeur Villas-Boas, le milieu de 30 ans n’a pas disputé un seul match cette saison. Sa dernière apparition en Ligue 1 remonte à février dernier.

Pourtant, l’ancien Girondin ne semblait pas particulièrement pressé de partir cet été. Mais quelques mois plus tard, le Franco-Croate, dont le contrat expire en juin prochain, envisagerait sérieusement un départ définitif. Une opération qui pourrait permettre à l’Olympique de Marseille d’alléger un peu sa masse salariale et de recruter un joueur en prêt.