OM : Ce Parisien dont Luiz Gustavo est le plus grand fan

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Malgré la rivalité historique entre les deux équipes, les joueurs du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille ne sont pas du tout ennemis.

Au contraire, certains se côtoient en dehors du terrain. Sans compter les rassemblements en sélection, on sait par exemple que Luiz Gustavo est un ami de Neymar qui l’avait invité à son anniversaire au début du mois. Et l’attaquant n’est pas la seule connaissance parisienne du milieu défensif. Passé par Wolfsbourg, le Brésilien de 30 ans y a croisé un certain Julian Draxler dont il est resté proche.

« Julian est aussi un ami, un garçon très bien, a confié Luiz Gustavo interrogé par Foot Mercato. C'est un batailleur, un travailleur, il est super talentueux. C'est un joueur fantastique lui aussi. Je suis son supporter, j'ai joué avec lui. Il a passé des moments difficiles à Wolfsbourg. Mais il a su retrouver son football depuis qu'il est en France. J'espère qu'il va continuer à jouer et à montrer son talent au monde entier. » Comme au match aller (2-2, 10e journée), les deux hommes pourraient se retrouver au duel dimanche soir. Avant de se recroiser mercredi en quarts de finale de la Coupe de France.