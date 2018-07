OM : Ce mercato estival rend Rudi Garcia fada

Dans : OM, Mercato.

Si l'arrivée de Mario Balotelli n'est plus qu'une question d'heures, l'Olympique de Marseille semble à la peine pour le reste de son mercato. Ce qui agace Rudi Garcia.

À partir de mercredi, le club phocéen rentrera dans la phase centrale de sa préparation estivale, avec le début de ses matchs amicaux contre Béziers, puis l'ASSE (le 13 juillet) et Nantes (le 18 juillet). Mais en attendant, l'OM planche sur son recrutement. En quête d'un avant-centre et d'un défenseur central, Marseille a presque rempli son objectif en attaque, puisque Mario Balotelli est en approche. Mais concernant le besoin défensif, criant quand on sait que Rami est encore à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France et que Rolando n'a pas prolongé, c'est le calme plat.

Au point mort, cette disette défensive agacerait même Rudi Garcia. D'après les informations de L'Equipe, l'entraîneur olympien commence à sérieusement s'impatienter lors de ce mercato d'été. S'il souhaite que les choses avancent au cours des prochains jours, le technicien de 54 ans veut avant tout renforcer l'effectif marseillais, qu'il juge déjà assez fort, de manière qualitative, avec la venue d'internationaux. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta savent donc à quoi s'en tenir s'ils veulent satisfaire leur coach avant le début de la saison prochaine.