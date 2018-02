OM : Ce match, Payet en fait encore des cauchemars

Dans : OM, Equipe de France.

De retour en forme en ce début de l'année 2018, Dimitri Payet espère forcément être convoqué par Didier Deschamps pour le Mondial.

Un objectif important pour le capitaine de l’Olympique de Marseille, titulaire chez les Bleus lors du dernier Euro. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, Dimitri Payet est justement revenu sur la finale du championnat d’Europe, perdue par la France contre le Portugal en juillet 2016. Le poteau de Gignac, les occasions de Griezmann… L’attaquant de l’OM ne s’en cache pas : il ne s’est toujours pas remis de la défaite de l’Equipe de France.

« J'ai des flash-backs de temps en temps du poteau de Dédé (Gignac), du ballon qui tape le poteau, Grizou qui est là, le ballon qui fuit. J'ai plein de choses, des petits détails, et au final de cette équipe du Portugal qui soulève le trophée. Je ne pense pas que j'arriverai à le digérer. Une finale de l'Euro à la maison... Je ne dirais pas que j'en ai chialé, mais ça fait mal. Après l'Euro, je crois que je n'ai pas regardé une chaîne de sport pendant un mois, pour ne pas revoir ce but, pour ne pas voir des images où ils soulèvent le trophée. Le but, je l'ai revu mais je ne sais pas combien de temps après » a confié Dimitri Payet, toujours dégoûté par cette défaite française en finale. On fait confiance à Didier Deschamps et à toute sa bande pour nous faire oublier ce souvenir amer cet été…