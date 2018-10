OM : Ce joueur est indispensable, c'est René Malleville qui le dit

Dans : OM, Ligue 1.

De nouveau titularisé par Rudi Garcia dimanche contre Caen au Vélodrome, Boubacar Kamara a encore livré une excellente prestation.

Élu « olympien du mois » par les supporters marseillais en septembre, le défenseur de 19 ans s’impose doucement mais surement comme le patron de la défense de Marseille. Et ne comptez pas sur René Malleville pour dire le contraire. Selon le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara est carrément « indispensable » à l’actuel 3e de Ligue 1. Le message est passé…

« Kamara, n'en parlons plus : ce garçon est totalement indispensable à l'OM et j'espère que Rudi Garcia se l'est bien mis dans la tête ! Rami a fait le taff, tout comme Mandanda. Avec Sakai, Sarr, Gustavo et Strootman, on a retrouvé une bonne défense. Gustavo, il respire la santé et le bonheur quand il est au milieu ! Surtout ce qui est positif, c'est qu'il y a une entente parfaite entre Kamara et les deux milieux. C'est de bon augure pour la suite » a confié René Malleville sur Le Phocéen. En concurrence avec Duje Caleta-Car et Adil Rami, Boubacar Kamara semble avoir une longueur d’avance sur tout le monde en ce début de saison, même si Rudi Garcia a toujours confié qu’il préférait le voir évoluer au milieu de terrain. Aurait-il changé d’avis ? C’est possible.