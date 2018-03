OM : Ce joueur a bluffé l'Espagne, attaque en vue au mercato ?

Dans : OM, Mercato.

Titulaire lors du match aller face à Bilbao, Maxime Lopez a certainement livré l’une de ses prestations les plus abouties.

Plus régulièrement placé sur le banc cette saison, le milieu de terrain en a visiblement profité pour se refaire une santé. Face aux Basques, il a excellé dans le jeu court, porté vers l’avant et les combinaisons, tout en ayant une activité importante. Il a clairement fait très mal aux Espagnols, et sa performance a marqué les esprits de l’autre côté des Pyrénées. C’est en ce sens que RMC affirme que l’international espoirs sera observé de près par plusieurs clubs espagnols ce jeudi à San Mames.

Le match aller a mis la puce à l’oreille d’un joueur un temps suivi par le FC Barcelone, son club de cœur en Liga. Le minot sait toutefois qu’il va désormais devoir conserver ce niveau de jeu sur la durée, mais le coup de mou de Luiz Gustavo pourrait aussi lui permettre d’enchainer les matchs. Au point de devenir une proie pour l’Espagne cet été ? S’il réédite sa performance du match aller ce jeudi à Bilbao, il faudra certainement s’y attendre.