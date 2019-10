OM : Ce génie du mercato a pioché à Marseille, il témoigne

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, la principale mission du directeur sportif Andoni Zubizarreta était de dégraisser afin de réduire la masse salariale du club au mercato.

Aux yeux de Frank McCourt, l’Espagnol a échoué, ne parvenant pas à boucler les grosses ventes espérées de Morgan Sanson en Angleterre ou de Florian Thauvin. Néanmoins, un transfert a tout de même rapporté un beau chèque à l’homme d’affaires américain : le départ de Lucas Ocampos pour le FC Séville, moyennant 15 ME. En ce début de saison, l’Argentin cartonne en Andalousie et a même été appelé en sélection. Dans les colonnes du média El Confidencial, le directeur sportif sévillan Monchi a raconté comment il a pioché à Marseille pour renforcer l’équipe de Julen Lopetegui.

« L'entraîneur nous dit ce qu'il souhaite et je lui apporte une liste de dix noms, dans ces dix noms il me dit "lui je l'aime parce que je le connais". Dans ce cas-là, on ne se complique pas la vie, nous recrutons ce joueur-là. C'est-à-dire que Lopetegui ne m'a pas dit "je veux Ocampos", mais qu'il veut un joueur de couloir puissant qui peut jouer à droite ou à gauche et qui a une bonne frappe. Et moi, avec le travail de mon équipe, je définis le nom du joueur » a commenté celui qui s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs directeurs sportifs d’Europe grâce à sa faculté à trouver d’excellents joueurs à travers les différents championnats. Et cela malgré une expérience mitigée du côté de l’AS Roma…