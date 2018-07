OM : Ce club « rêve » de Mitroglou depuis 3 ans !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté en provenance de Benfica l’été dernier, Kostas Mitroglou a vécu une saison contrastée à l’Olympique de Marseille.

Régulièrement blessé, le Grec a prouvé, lorsqu’il était épargné par les blessures, qu’il avait des qualités importantes. Mais avec la possible arrivée de Mario Balotelli, va-t-il rester dans la cité phocéenne ? Une chose est sûre, le buteur de 29 ans a toujours une certaine cote en Europe, et notamment dans son pays natal. Journaliste spécialisé dans le football grec, Alain Anastasakis a notamment confié à La Provence que l’Olympiakos, l’un de ses anciens clubs, rêvait de le recruter au mercato.

« Mitroglou a vraiment envie de rester à l’OM et il veut tout casser. On a d’ailleurs vu lors de la présentation des nouveaux maillots qu’il était très affûté. De toute façon, s’il était question d’un départ, on verrait instantanément dans la presse grecque la rumeur d’un retour à l’Olympiakos, car le président Marinakis rêve de le rapatrier depuis trois ans. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour puisque Mitroglou souhaite réussir à l’OM » a-t-il affirmé. Il sera intéressant de voir qui de Kostas Mitroglou ou de Valère Germain sera sacrifié par l’état-major olympien en cas d’arrivée de Mario Balotelli…