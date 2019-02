OM : Ce choix prouve que Garcia s'égare, Obraniak attaque

Dans : OM, Ligue 1.

Dans le viseur des supporters après le nouveau revers de l’OM à Reims, Rudi Garcia ne fait pas non plus l’unanimité auprès des observateurs. Il faut dire que le coach marseillais opte pour des choix tactiques assez surprenants ces dernières semaines. Le dernier en date : aligner le droitier Boubacar Kamara au poste de latéral gauche, alors que le jeu de Mario Balotelli réclame de nombreux centres. Sur l’antenne de RMC Sport, Ludovic Obraniak, pourtant très proche de Rudi Garcia depuis leur collaboration à Lille, a exprimé toute son incompréhension.

« Balotelli n'est pas forcément dans sa meilleure forme et tu le laisses tout seul devant. Kamara, défenseur central qui joue côté gauche, n'est pas gaucher. Comment tu fais pour recevoir des ballons dans la surface de réparation ? Garcia est parti dans une posture où il essaye de s'en sortir, mais il pourrait dire n'importe quoi, il n'y a plus rien qui passe » a expliqué l’ancien milieu de terrain de l’AJ Auxerre, pour qui le message de Rudi Garcia n’est plus entendu auprès des joueurs. Le début de la fin pour l’ex coach de l’AS Roma ? Eléments de réponse dès mardi avec l’affiche OM-Bordeaux.