OM : Ce choix osé d'Eyraud met les joueurs en joie

Cet été, l’Olympique de Marseille a pris un gros risque en recrutant André Villas-Boas, lequel n’avait plus entraîné en Europe depuis plusieurs années.

Mais après treize journées de Ligue 1, force est de constater que ce choix de Jacques-Henri Eyraud, largement appuyé en interne par Andoni Zubizarreta, est payant. En effet, l’OM est second de Ligue 1 et surtout, le coach portugais est parvenu à créer une véritable dynamique malgré un effectif très juste quantitativement. Sur l’antenne de RMC, le très bien informé Florent Germain a par ailleurs indiqué qu’en interne, les joueurs étaient fous de joie de pouvoir compter sur un entraîneur de ce calibre.

« Quand on entend les joueurs parler d’André Villas-Boas en off, c’est incroyable et impressionnant. "Il nous insuffle quelque chose, il nous parle avec le cœur", ils sont tous dithyrambiques. Hier, j’ai pu discuter avec un joueur après le match, il m’a expliqué que c’est un entraîneur qui est capable de te transcender, et t’as envie d’aller à la guerre pour lui. De plus, son franc-parler plaît beaucoup au vestiaire de l’OM » a indiqué le journaliste, toujours à l’affût des informations sur le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Reste maintenant à voir si André Villas-Boas parviendra à conserver cet enthousiasme longtemps au sein du groupe olympien, afin d’atteindre son objectif : terminer sur le podium de la Ligue 1 à l’issue de la saison.