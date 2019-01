OM : Ce buteur cherche un club, Pierre Ménès supplie l’OM de se bouger

Dans : OM, Mercato, Liga.

Dans la grande série des retours de ses anciens joueurs, l’Olympique de Marseille serait bien inspiré de faire revenir Michy Batshuayi selon Pierre Ménès.

Ces dernières heures, le FC Valence cherche ostensiblement à se défaire du contrat de prêt de l’international belge, qui a clairement déçu son entraineur depuis le début de la saison. Au point que le cordon semble totalement coupé, et que Marcelinho ne cache plus son désir de voir le Diable Rouge partir.

Chelsea a déjà fait savoir son point de vue, c’est à dire que le club londonien ne compte pas récupérer Batshuayi, et qu’il accepterait de prêter à nouveau Batshuayi à condition que Valence s’occupe de trouver et de convaincre un nouveau club avec les mêmes conditions. Plutôt en réussite la saison passée avec Dortmund, le Belge intéresse du monde, mais visiblement pas l’Olympique de Marseille. Ce que Pierre Ménès ne comprend pas, et le consultant vedette de Canal+ l’a bien fait comprendre sur les réseaux sociaux. A l'heure où l'OM semble se perdre une fois de plus sur la piste menant à Mario Balotelli, cette perspective allèche en tout cas les supporters. Mais pas vraiment les dirigeants...