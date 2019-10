OM : Catastrophique, ce flop à 12 ME se fait tailler

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille misait 12 ME sur Nemanja Radonjic au mercato. Un recrutement validé par Rudi Garcia, lequel semblait emballé par la venue de l’international serbe dans la cité phocéenne. Mais un an plus tard, le bilan de l’ancien de Belgrade est catastrophique : 0 but en Ligue 1 et des prestations ultra-décevantes. Assurément, Nemanja Radonjic est un flop et cela ne va pas s’arranger selon Mohamed Bouhafsi, lequel n’y a pas été de mainmorte pour dézinguer l’ailier gauche de l’OM sur RMC.

« Il faut arrêter avec Radonjic. Il a une place : sur le banc, et très très loin. Villas-Boas lui a donné sa chance. Tous ses matchs sont catastrophiques. L’état d’esprit n’est pas là. À l’entraînement, il est lunatique. C’est quelqu’un qui ne fait pas toujours les efforts dans les oppositions, il n’est pas le premier dans les exercices. Il n’a pas de bons résultats. Il a un Français très moyen, il est esseulé. Techniquement, c’est limité. Je préfère Aké, un jeune, ou Lihadji, l’une des plus grandes pépites du centre de formation. Non, je ne suis pas dur avec Radonjic. Il m’a fait éteindre ma télé ! Sur chaque ballon, c’est Monsieur Trop » a balancé le journaliste sportif, terriblement déçu par le rendement de Nemanja Radonjic à Marseille.