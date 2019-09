OM : Carine Galli calme brutalement la hype Benedetto

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de son deuxième but en Ligue 1 face à Saint-Etienne dimanche soir en clôture de la quatrième journée, Dario Benedetto s’est déjà mis le public marseillais dans la poche. Grinta, qualité technique, sens du but… Il faut dire que l’international argentin a tout pour plaire aux fervents supporters de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, il est inutile de s’enflammer et de monter trop rapidement aux cieux « Pipa » Benedetto selon Carine Galli, laquelle a rappelé qu’il était encore bien trop tôt pour s’enflammer avec l’Argentin, qu’elle attend de voir sur la durée. Même si assurément, le Vélodrome a déjà adopté son nouveau numéro neuf.

« Quand on est un joueur Marseillais de nationalité argentine, on gagne déjà des points. Les fans de l’OM ont ovationné Benedetto. On est obligé de faire un parallèle avec Balotelli qui était un coup de poker perdant au mois de décembre. Là, Benedetto participe plus au jeu, il y a une bonne connexion avec Sarr sur le côté droit. Pour l’instant, ses débuts sont réussis. Mais rappelons que c’est le seul transfert payant de Marseille cet été et qu’il n’y a pas non plus de quoi tomber par terre pour un attaquant qui marque 2 buts en 4 matchs même si c’est bien et très encourageant. Il faudra qu’il fasse encore plus pour être l’égale d’une idole comme Lucho par exemple » a indiqué la chroniqueuse de La Chaîne L’Equipe. Reste que du côté de Marseille, on ne boude pas son plaisir après avoir connu les échecs Mitroglou ou Germain…