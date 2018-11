OM : Caletar-Car, Rami... Un échec de plus pour Garcia

Dans : OM, Europa League, Coupe de France.

Décidément, rien ne va plus à l'Olympique de Marseille, où la saison est en train de tourner au cauchemar... Décroché du podium en Ligue 1, le club phocéen est déjà éliminé de l'Europa League après sa défaite contre la Lazio Rome ce jeudi soir (1-2). Une humiliation pour le finaliste de la dernière édition. Mais la logique est respectée au final, puisque malgré le coup de gueule de Rudi Garcia suite au revers contre le MHSC le week-end dernier, le groupe olympien n'a pas forcément réagi. L'entraîneur marseillais a tenu parole en faisant des choix forts, mais sans réussite.

Si Thauvin, le buteur, Sanson, le passeur, et Pelé, décisif sur sa ligne, ont été à la hauteur, les trois défenseurs centraux ont, par contre, complètement pris l'eau... Au sein d'un 3-4-3 tout nouveau, Caletar-Car a d'abord affiché toutes ses faiblesses, en étant fautif et trop apathique sur le premier but de Parolo (46e), avant que Luiz Gustavo ne se fasse avoir comme un bleu face à Correa sur la deuxième réalisation italienne (55e). De son côté, Rami n'a pas non plus été à la fête, puisque Immobile l'a notamment fait tourner en bourrique pendant toute la rencontre... Une mauvaise prestation globale de la charnière centrale de l'OM qui a bien entendu fait réagir sur Twitter.

#LazioOM Duje Caleta-Car sort du terrain la tête très basse. Comment le Croate arrive à ne pas prendre le ballon de la tête devant Parolo ??? 1m92 pour quoi faire !!! 1-0 pour la Lazio a la pause...@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) 8 novembre 2018