OM : Caleta-Car, Mandanda, Sakai... Une fessée pour les mondialistes

Dans : OM, Ligue 1, Nîmes.

Ils étaient attendus comme les messies après une mauvaise préparation estivale. Et pourtant, les mondialistes de l'Olympique de Marseille n'ont pas répondu présent ce dimanche soir à Nîmes lors de la première défaite de leur équipe en Ligue 1 cette saison (1-3).

Mis à part Thauvin, qui a inscrit l'unique but marseillais (49e), son deuxième en deux journées, tous les internationaux de l'OM ont sombré. Et surtout en défense. Alors que Mandanda est une nouvelle fois sorti sur blessure (65e), pour une douleur derrière la cuisse, la recrue Caleta-Car a complètement pris l'eau pour ses grands débuts aux côtés de Rami. Fautif sur la réalisation de Ripart (87e), sur laquelle il a été lent et naïf, le Croate va devoir se ressaisir pour ne pas devenir un flop à Marseille, sachant qu'il a tout de même été acheté pour 20 millions d'euros. Il lui reste du temps, mais l'ancien de Salzbourg n'était clairement pas prêt ce dimanche.

Et enfin, Sakai n'a pas relevé le niveau, puisqu'il a lancé le but de Thioub (62e) en dégageant sur Sanson devant sa surface. Autant dire que Rudi Garcia s'est peut-être trompé en plaçant la plupart de ses mondialistes dans son équipe type si tôt.