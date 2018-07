OM : Caleta-Car à l'OM pour 20ME, un scout fait une révélation

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Personne ne l’avait vu venir, et pourtant, ce transfert semble se confirmer : Caleta-Car va quitter Salzbourg et rejoindre l’Olympique de Marseille. Pour s’offrir l’international croate, qui vient de disputer le Mondial en Russie, le club phocéen va débourser 20ME. Une somme significative pour le récent 4e de Ligue 1, en quête d’un renfort en défense centrale et qui s’intéressait notamment à Kjaer, Benatia ou Manolas. L’heureux élu devrait donc être Caleta-Car, lequel aurait pu être recruté pour seulement 300.000 euros selon Miladin Cipin, scout qui s’est exprimé sur Le Phocéen.

« C‘est un joueur qui a été signalé lorsqu’il était à Sibenik en 2013 et que Jean-Philippe Durand a supervisé à plusieurs reprises. Pour 300 000 euros, c’est à dire l’indemnité de formation, c’est un jeune qui pouvait partir à l’époque. Quand je vois le prix que l’OM veut payer aujourd’hui, c’est dommage, non ? » a-t-il lancé. Difficile néanmoins pour la direction actuelle d’avoir des regrets puisque Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta n’étaient évidemment pas en poste à cette époque. Une chose est sûre, ce joueur fait l’unanimité en interne, fait rare à Marseille où Zubi et Rudi Garcia ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde. C’est en partie pour cela que l’OM est prêt à faire exploser la banque et lâcher 20ME sur ce joueur annoncé comme très prometteur…