OM : Ça y est, René Malleville cède à la Balotelli mania !

Dans : OM, Ligue 1.

Encore buteur dimanche soir face à Saint-Etienne, Mario Balotelli a guidé l’Olympique de Marseille vers la victoire. Un succès qui permet aux hommes de Rudi Garcia de grimper à la quatrième place du classement, et de croire toujours en un éventuel miracle en ce qui concerne le podium. A n’en pas douter, l’OM a été reboosté par le renfort de Mario Balotelli. Et s’il ne s’était pas enflammé jusqu’à maintenant au sujet du buteur de 28 ans, René Malleville a cédé à la Balotelli mania, avouant que son but face aux Verts l’avait scotché.

« Pour moi hier (dimanche, OM-ASSE), c’était le plus beau match de l’équipe depuis le début de la saison. On a joué, on n’a pas perdu les pédales, on a maîtrisé notre sujet contre une bonne équipe. Et puis ce but de Balotelli… Il n’y a pas beaucoup de buteurs qui l’aurait mis, ce tir spontané en déséquilibre, en reprise de volée. Les attaquants que l’on avait jusqu’à maintenant, ils n’auraient jamais été capables de mettre un but comme celui de Balotelli. Maintenant, il faut battre Nice. Si on gagne, on peut regarder PSG-OM tranquillement la semaine suivante » a confié le supporter emblématique de Marseille sur Le Phocéen, confiant et qui attend maintenant Nice de pied ferme.