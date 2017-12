OM : « Ça fait deux mois que ça dure », Lopez n’en peut plus

Dans : OM, Ligue 1.

Révélation de l’Olympique de Marseille l’an dernier, Maxime Lopez vit une saison beaucoup plus compliquée.

Moins performant, le milieu de 20 ans a été la principale victime du changement de système. Rappelons que l’entraîneur Rudi Garcia a oublié son 4-3-3 pour un 4-2-3-1 favorable à des joueurs plus solides dans l’entrejeu. Ce qui n’est pas vraiment le profil du Minot. Et lorsqu’il est aligné, comme face au RB Salzbourg (0-0) jeudi en Europa League, Lopez ne marque pas de point dans l’esprit de son coach.

« Je n'ai pas fait un match exceptionnel contre Salzbourg, a reconnu le natif de Marseille dans L’Equipe. La saison dernière a été bonne, dans toutes les carrières, il y a un petit coup de mou, pour moi, il est juste un peu plus long. Cela fait deux mois que ça dure, mais je ne boude pas, je bosse au quotidien, à la Commanderie, avec un préparateur physique particulier aussi, je montre que j'ai envie. Si le coach commence à me remettre, c'est que je montre à l'entraînement que je suis de retour. » Plus à l'aise au poste de meneur de jeu, l'international Espoirs français se retrouve en concurrence avec Dimitri Payet et Morgan Sanson. Et ça, c'est peut-être son plus gros problème...