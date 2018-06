OM : Ça chauffe pour le départ de Bouna Sarr

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Révélation de la saison au poste de latéral droit, Bouna Sarr s’est offert une seconde jeunesse avec cette reconversion réussie.

L’ancien messin a été totalement bluffant en Europa League, se retrouvant même parmi les meilleurs joueurs de la compétition grâce à ses folles montées et son application défensive en progression constante. Des performances qui avaient déjà valu l’intérêt appuyé de Leicester pendant l’hiver dernier. Mais cet été, c’est le Torino qui fait le forcing et cela commence à payer. Auprès du joueur tout d’abord qui serait tenté par une aventure dans le championnat italien, malgré sa cote d’amour importante à l’OM.

Selon Tuttosport, le Toro compte profiter de cet intérêt pour effectuer deux propositions. Soit un prêt avec option d’achat, même si cela risque de ne pas vraiment tenter le club provençal. Soit un transfert direct entre 6 et 8 ME. Le club du Piémont serait prêt à inclure M’Baye Niang dans la transaction, histoire de parvenir à ses fins et de récupérer le défenseur guinéen, tout en laissant filer un joueur qui stagne en Italie. Un échange qui ne serait pas si farfelu que cela, car Rudi Garcia a l’espoir de relancer l’ancien buteur de Montpellier, et ce dernier aimerait retrouver le championnat de France au sein d’un club ambitieux.