OM : C'est le genou pour Payet, Marseille tremble...

Oui, l'Olympique de Marseille a gagné pour la première fois depuis le mois de novembre à Caen (1-0). Oui, le club phocéen a mis fin à sa terrible série de neuf matchs sans la moindre victoire, tout cela pour revenir aux portes du Top 5 en Ligue 1. Mais cette saison, les bonnes nouvelles sont souvent accompagnées de mauvaises du côté de la formation olympienne. Et cela est bien le cas ce dimanche. Puisque Marseille a perdu son capitaine.

De retour dans le onze de départ de Rudi Garcia, après sa mise au ban contre l'ASSE mercredi (1-2), Dimitri Payet est effectivement sorti sur blessure dès la 26e minute de jeu contre le Stade Malherbe. Remplacé par Sanson, l'unique buteur, le joueur de 31 ans a ressenti une douleur à un genou. Souci confirmé en conférence de presse par son entraîneur. « Pas mal de points positifs ce soir, sauf la blessure au genou de Payet... », a lancé Garcia. S'il va donc falloir attendre les résultats des examens pour en savoir plus sur la gravité de sa blessure, et donc l'indisponibilité qui va en découdre, Payet continue de sombrer dans un trou noir, lui qui n'a plus été décisif depuis trois mois...

