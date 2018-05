OM : C’est déjà le feu au mercato promet Eyraud

Dans : OM, Mercato.

Avant même de faire le bilan de la saison, Jacques-Henry Eyraud sait que le mercato sera décisif. Surtout que l'OM ne fait désormais plus rire.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille bouclera sa saison avec la réception d’Amiens. Une victoire sera nécessaire pour mettre la pression sur Lyon, qui jouera Nice dans le même temps, et peut encore perdre sa troisième place au profit de l’autre Olympique. Mais avec cette quatrième place assurée au minimum et une présence en finale de l’Europa League, les objectifs sont d’ores et déjà remplis. Une réussite liée au groupe mis en place par Rudi Garcia, mais aussi aux performances sportives des joueurs. Jacques-Henri Eyraud ne le cache pas, il s’est fait plaisir en voyant son équipe cette saison, même si cela n’empêche un gros travail à faire pour la renforcer pendant l’été. Interrogé à ce sujet par SFR Sport, le président de l’OM a reconnu que cette saison réussie provoquait forcément des remous, et qu’il y avait déjà du monde qui lorgnait sur les joueurs marseillais.

« Le recrutement ? C'est trop tôt pour en parler. On va d'abord tirer un bilan de cette saison, dès la semaine prochaine. Evidemment, c'est un sujet dont on parle avec Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia. On a des idées assez claires. On a vu des joueurs se révéler, des valeurs sûres confirmer... Je parlais des changements entre l'année dernière et aujourd'hui. Pour le coup, beaucoup d'agents et de joueurs regardent davantage du côté de Marseille. Ça, c'est sûr. Un mercato ne se prépare pas la veille de son démarrage. On a des discussions avec des joueurs et leur entourage. C'est normal. Et on continuera », a souligné le dirigeant provençal, visiblement déjà sollicité pour certains de ses éléments, ce qui n’étonnera pas grand monde. Mais si Eyraud veut construire une équipe solide autour des joueurs performants, il devra non seulement continuer de faire des bonnes pioches, mais aussi repousser les assauts.