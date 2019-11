OM : Buzz, salaire, Kamara est en danger

Dans : OM.

Repositionné au milieu de terrain, Boubacar Kamara a livré un grand match face à Lille, samedi après-midi. Une prestation à confirmer dès dimanche au Vélodrome contre Lyon…

En défense centrale ou au milieu de terrain, l’Olympique de Marseille mise gros sur son espoir de 19 ans. Et pour cause, il est considéré aux yeux des scouts des plus grands clubs européens comme un futur très grand joueur. Le club olympien, qui a prolongé (et revalorisé de manière importante) le contrat de sa pépite jusqu’en 2022, en est bien conscient en axant régulièrement sa communication sur Kamara. Cela peut tout de même être dangereux selon Jean-Luc Cassini, ancien directeur du centre de formation de Marseille, interrogé par Le Phocéen.

« Il ne faut pas oublier que c'est encore un très jeune joueur. Il faut voir tout ce qui se trame autour de lui depuis des mois, avec ces histoires de contrat, de sollicitations extérieures, de salaire, et surtout le buzz que fait le club autour de lui pour le valoriser. Toute l'implication et la concentration qu'il doit mettre sur le terrain ont naturellement tendance à se diluer un peu avec tout ça. Ces 10 ou 15 % de vigilance perdus se paient cash, surtout à ce poste de défenseur central. On ne commet pas les erreurs qu'il a pu faire dernièrement par hasard, même si n'importe qui peut se faire enrhumer par Mbappé. C'est là-dessus qu'il doit sans cesse travailler, il doit prouver à chaque match, ne pas s'endormir » a indiqué son ancien formateur, qui estime que Kamara devra garder la tête froide pour ne pas exploser en plein vol à Marseille. André Villas-Boas y veille certainement chaque jour…