OM : Bronca et banderoles, le Vélodrome défonce les siens

Dans : OM, Ligue 1, Monaco.

Après l'humiliation reçue contre Andrézieux en Coupe de France la semaine dernière (0-2), les supporters de l'Olympique de Marseille avaient prévu d'afficher leur ras-le-bol vis-à-vis de la situation de leur club. Chose promise, chose due. Puisqu'avant le match de Ligue 1 entre le club phocéen et l'AS Monaco, les groupes d'ultras ont hurlé leur colère via des sifflets, des chants négatifs, et surtout des banderoles dans les travées du Vélodrome.

« Vous avez tous beaucoup d'argent, achetez-vous des couilles », pouvait-on lire chez les Fana. « OM Champions project. OM Nation. Stoppez la communication, passez à l'action », lançait le groupe MTP. « Besoin d'un PowerPoint pour mouiller le maillot? », demandaient les Dodgers. Les premiers coups de gueule sont donc passés dans ce match de la colère. Autant dire que l'ambiance pendant la rencontre s'annonce électrique, dans le mauvais sens du terme. Ce qui montre donc que les fans de l'OM ont refusé d'écouter la direction marseillaise, qui leur avait demandé de faire front derrière leur équipe pour sortir de cette crise. Par conséquent, les joueurs olympiens devront s'en sortir par eux-mêmes, sans le soutien de leur public...