OM : Bouna Sarr au Mondial ? Ce journaliste en rigole encore

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Depuis quelques semaines, la montée en puissance de Bouna Sarr dans son nouveau rôle de latéral avec l'Olympique de Marseille pousse certains à faire du jeune joueur phocéen un candidat plus que solide à l'équipe de France pour le Mondial en Russie. Daniel Riolo estime ainsi que Bouna Sarr pousse Christophe Jallet vers la sortie, et qu'effectivement l'ancien messin est un joueur capable d'avoir sa place dans le groupe de Didier Deschamps.

Mais ce n'est pas l'avis de tout le monde. Car pour Bilel Ghazi, journaliste de L'Equipe, le sélectionneur national a bien d'autres choix que Bouna Sarr. « Depuis son arrivée à l'ASSE, Debuchy, c'est très, très intéressant. Malgré un temps de jeu réduit à Arsenal en 1ère partie de saison, il est très bien physiquement. Sur ce qu'il montre, il est vraiment crédible en candidat à une place dans les 23 pour la CM2018 (...) On peut citer Pavard parmi les jeunes latéraux droits. Mais en tant que doublure à ce poste, Debuchy ferait l'affaire et en plus, il apporterait de l'expérience à un groupe assez jeune. Et c'est un argument qui compte. Franchement, pour ceux qui évoquent la présence de Bouna Sarr à la Coupe du monde, je n'arrive plus à savoir si c'est du premier ou deuxième degré! Debuchy poursuit sur cette lancée, il n'y aura même pas débat entre les deux. En trois matchs, il a déjà de meilleurs stats que Bouna Sarr qui a pourtant disputé des matchs en position offensive. Même si on ne va pas s'arrêter à ça. Sarr bon en LD? Ok. En Russie? Doucement... Et pour être doublure, DD serait bien inspiré de prendre quelques mecs d'expérience. En 2016, en raison de la blessure de... Debuchy, il prend Jallet notamment en se basant sur ce critère », a confié, via Twitter, Bilel Ghazi, visiblement très étonné de la hype autour de Bouna Sarr.