OM : Boubacar Kamara mis à l’écart, il félicite Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Pendant la gestion du marché des transferts, l’Olympique de Marseille s’occupe également du nouveau contrat de Boubacar Kamara.

Le défenseur central de 19 ans négocie en effet une prolongation avec son club formateur. Preuve que la récente sanction de Rudi Garcia n’est qu’un simple rappel à l’ordre. L’entraîneur olympien a estimé que son joueur manquait d’implication à l’entraînement et l’a donc écarté pour le déplacement à Angers (1-1) avant la trêve. Un choix fort applaudi par le journaliste Romain Canuti, qui réclame davantage d’autorité auprès des jeunes Marseillais.

« Je trouve qu'il est dans les temps. Il est passé au travers dans certains matchs. Quand je le vois à Nantes (3-2), je n'ai pas envie de le protéger en disant qu'il n'était pas à son poste en tant que latéral gauche. Je le vois coupable sur les trois buts. Sur les situations de jeu, ce n'est pas ton poste qui t'empêche de mettre la jambe, c'est un esprit défensif, a commenté le spécialiste pour Le Phocéen. Même si je suis dur avec lui, je trouve qu'il est dans les temps, je n'oublie pas son âge. Et je n'oublie pas qu’il faut en passer par là pour devenir un grand défenseur. »

Le mauvais exemple Mendy

« Quand je vois par exemple Rudi Garcia qui l'a récemment écarté d'un match parce qu'il ne le trouvait pas assez impliqué à l'entraînement, je trouve que c'est une bonne chose, s’est-il réjoui. Nous à l'OM, on avait des joueurs comme Benjamin Mendy, on les laissait faire ce qu'ils voulaient. Il est arrivé à Monaco, Jardim l'a envoyé en réserve et tout le monde l'a applaudi. J'aimerais qu'on arrive à le faire à l'OM, qu'on n’attende pas que ça soit ailleurs. » Visiblement, Marseille n'a aucune envie de voir Kamara exploser loin du Vélodrome.