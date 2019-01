OM : Bonne résolution pour 2019, Garcia ne charge plus ses joueurs

Dans : OM, Ligue 1.

La trêve hivernale est arrivée au bon moment pour l’Olympique de Marseille, qui a péniblement terminé la première partie de saison.

Comme toujours en période de crise, les résultats décevants créent une mauvaise ambiance, voire des tensions dans le vestiaire où le discours de Rudi Garcia ne passe plus aussi bien. Il faut dire que la communication de l’entraîneur a de quoi agacer les joueurs, constamment ciblés pendant les conférences de presse. Mais ça, c’était avant la bonne résolution du technicien qui a décidé de défendre ses hommes avant le 32e de finale de Coupe de France contre Andrézieux dimanche (14h15).

« Une faillite de certains cadres ? Je n'emploierai pas ce mot-là, il me paraît un peu excessif, a réagi Garcia, qui pense connaître le vrai problème. Personne n'a été régulier. Individuellement, on doit être beaucoup plus constants. À certains moments, on n'a pas honoré le statut de l'OM en termes de performances et de résultats. Maintenant, il faut regarder devant. Ce que je peux vous dire : les cadres jouent leur rôle, sur le terrain, en dehors. On attend que chacun soit à son meilleur niveau. » La phase aller oubliée, l'OM veut passer à autre chose.