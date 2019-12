OM : Bon plan mercato en vue, Marseille ne lâche pas cette piste

Dans : OM.

Toujours sans arrière gauche derrière un Jordan Amavi qui retrouve un niveau digne de ce nom, l’Olympique de Marseille supervise Nathan Ferguson.

Un joueur dont le nom dira quelque chose aux suiveurs attentifs de l’OM, puisqu’il était déjà ciblé par l’OM l’été dernier, sans que cela n’aille plus loin. Selon The Sun, cet intérêt se confirme néanmoins puisque les superviseurs marseillais étaient présents dans les tribunes pour suivre les performances de cet arrière gauche anglais qui évolue à West Bromwich Albion, en D2. A tout juste 19 ans, l’international U20 anglais sera libre au mois de juin. Une situation qui intéresse également le Milan AC et Hambourg, qui ont également jeté un oeil sur ses dernières performances.

Mais pour satisfaire tout le monde, un club pourrait être tenté de faire venir le jeune défenseur dès le mois de janvier, ce qui permettrait à WBA de récupérer une petite indemnité. En tout cas, selon le tabloïd, Nathan Ferguson n’a pas l’intention de prolonger son contrat avec son club formateur, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les possibilités dès le mois de janvier. L’été dernier, Tottenham et Crystal Palace s’étaient également intéressés au latéral gauche, mais ils ne l’ont pas observé ou gardé le contact ces dernières semaines. En tout cas, ce genre d’investissement au risque très limité correspond à la stratégie voulue par l’OM et ses dirigeants, qui ne devraient pas faire de gros investissements au mercato hivernal.