OM : Blacklisté, il reste classe avec Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a pris un énorme risque au mercato en décidant de ne pas recruter de latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi. A ce jour, ce pari semble perdant puisque l’ancien Niçois est en grande difficulté, et que Villas-Boas est dans l’obligation de bricoler avec Hiroki Sakaï au poste de latéral gauche. En interne, le Portugais ne dispose d’aucune solution viable à ce poste puisqu’il juge Niels Nkounkou encore trop juste. Pourtant, le jeune latéral gauche de 18 ans est décrit comme un élément très prometteur du centre de formation.

En négociations avec Marseille pour la signature de son premier contrat professionnel, il n’a toujours pas paraphé son bail et sera libre de signer dans le club de son choix en janvier prochain. Mais selon les informations du Phocéen, Niels Nkounkou reste focus sur sa situation à l’OM, et déterminé à gratter une place dans l’effectif professionnel. D’ailleurs, il est pour lui hors de question de faire du chantage ou de se faire mousser en évoquant d’autres écuries afin d’accélérer la signature de son contrat professionnel à Marseille et de forcer la main à André Villas-Boas. Le garçon garde un état d’esprit irréprochable, ce que l’entraîneur portugais appréciera. Reste à voir s’il lui accordera du temps de jeu dans les prochains mois alors que se profile par exemple un 16e de finale de Coupe de la Ligue à Monaco.