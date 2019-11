OM : Bip bip, le coyote de Marseille a un souci en France

Dans : OM.

Un an et demi après son arrivée en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade au mercato, Nemanja Radonjic a enfin trouvé le chemin des filets en Ligue 1.

Remplaçant face à Toulouse dimanche soir, l’international serbe de l’Olympique de Marseille a mis fin à une disette longue de plus de 400 jours en trompant Baptiste Reynet, d’une jolie frappe du pied gauche quelques minutes après son entrée en jeu. Dans la cité phocéenne, le potentiel de Nemanja Radonjic fait peu de doutes, raison pour laquelle Andoni Zubizarreta a rejeté plusieurs offres de prêt ces derniers mois concernant l’ancien de Rome et de Belgrade. Néanmoins, « NR7 » doit s’adapter à un nouveau championnat, dans lequel sa vitesse ne fait pas tout comme cela était le cas par le passé en Serbie comme l’a indiqué le journaliste serbe Nebosja Todorovic à La Provence.

« Nemanja est l’un des plus grands talents de Serbie. En France, il a découvert un niveau totalement différent. En Ligue 1, tous les joueurs sont aussi rapides que lui, alors qu’en Serbie, personne n’arrivait à le rattraper. Il a dû s’adapter, il ne peut pas être le meilleur du jour au lendemain ! » a rappelé le journaliste serbe, pour qui le talent de Nemanja Radonjic est absolument énorme. Reste maintenant à voir si ce but face à Toulouse permettra à l’ailier marseillais de se lâcher et de laisser entrevoir son potentiel jugé comme exceptionnel par ceux qui le connaissent bien.