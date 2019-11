OM : Bingo au mercato, le secret de Marseille est connu

Dans : OM.

Dauphin du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille semble être solidement installé sur le podium de la Ligue 1 alors que la mi-saison se profile. Pour Gilles Favard, tout cela est plutôt logique tant l'OM a progressé depuis la venue de Villas-Boas et le dernier mercato.

C’est une évidence, même si les résultats ont été chaotiques à un moment de la saison, André Villas-Boas semble avoir trouvé les bons réglages pour faire de son Olympique de Marseille une formation capable de finir sur le podium de la L1, l’objectif clairement affiché par le coach portugais lorsqu’il a décidé de signer à l’OM. Et si le club phocéen semble être dans une forme étincelante en ce moment, ce qui se concrétise par quatre victoires consécutives, ce que seul le PSG avait fait, Gilles Favard estime qu’il le doit beaucoup aux choix faits durant l’été dernier.

Pour celui que l’on surnomme le Spectre, l’Olympique de Marseille a eu tout bon au mercato. « Honnêtement, c’est l’équipe qui progresse le plus et qui est le plus équilibré pour l’instant. L’apport des nouveaux joueurs a été déterminant, entre Rongier et Benedetto par exemple. André Villas-Boas a bien équilibré cette équipe de l’OM, il ne faut surtout pas qu’il y ait des blessés car il n’a pas de profondeur de banc. Mais pour l’instant les matchs joués sont bons. Contre Brest, s’ils sont adroits ça fait 3-0 à la mi-temps. Benedetto peut en marquer 3 ou 4, mais il n’a pas été très veinard et très adroit. Ils font ce qu’il faut contre les équipes qu’il faut », a confié, sur la chaîne L’Equipe, un Gilles Favard, qui n’est pas du genre à flatter facilement les clubs français.