OM : Beye détruit Domenech sur les chances de l’OM

Ancien sélectionneur de l’équipe de France, et fan de l’Olympique Lyonnais dont il a été joueur et entraineur, Raymond Domenech a livré un pronostic sans pitié avant la finale de l’Europa League. Pour lui, il ne sert à rien jouer de ce match, puisque l’OM n’a aucune chance de battre l’Atlético Madrid. Même si Domenech avait lancé cela en guise de provocation, ce qu’il adore faire, cela n’a pas empêché la réponse particulièrement sèche d’Habib Beye à ce sujet. Le consultant, ancien de l’OM mais souvent très lucide sur ses analyses, a expliqué sa vision des choses.

« C’est une méconnaissance du football que de penser qu’aujourd’hui, l’OM a 0% de chance de gagner contre l’Atletico Madrid. Si tu pars de ce principe de dire que l’autre équipe est meilleure, ne joue pas au foot. Le football est fait aussi pour relever des défis. Je pense que l’Atlético Madrid est favori de par leur histoire en Ligue des Champions. Mais l’OM a aussi des choses à faire valoir. Ils se sont construits dans l’adversité, ils ont implication, et ils ont du talent avec Thauvin et Payet. Si tu as un jugement comme celui-ci c’est que tu n’a jamais posé ton pied sur un terrain de foot. Tu n’as jamais eu un poste à responsabilités pour entrainer une équipe de football », a livré le consultant de Canal+, qui vise forcément là où ça fait mal, puisque Raymond Domenech a bien évidemment eu de hautes fonctions dans le football français, et est même président du syndicat des entraineurs français.