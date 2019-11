OM : Bernard Tapie a reçu une très mauvaise nouvelle

Dans : OM.

Souffrant d'un cancer, Bernard Tapie annonce sur TF1 que les résultats des derniers examens qu'il a pratiqués sont mauvais. Mais l'ancien dirigeant de l'OM reste fidèle à lui même.

Bernard Tapie n’est pas du genre à baisser facilement les bras, mais dans un document mis en ligne par l’émission Sept à Huit, l’ancien président de l’Olympique de Marseille apparaît touché et au bord des larmes au moment d’évoquer sa santé. Interrogé par le journaliste de TF1, Bernard Tapie avoue que de récents examens ont hélas abouti à des mauvaises nouvelles pour lui.

« J’ai fait des examens la semaine dernière, et ce n’est pas très bon. Mais c’est logique, ça se poursuit, on a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles, et bien là ce ne sont pas des très bonnes nouvelles. Mais les prochaines seront bonnes. Pour moi je ne suis pas dans une phase terminale. J’ai eu la peau, l’œsophage, l’estomac, la corde vocale, maintenant c’est les poumons. C’est une évolution », a confié l’ancien homme fort de Marseille, qui explique être croyant et ne pas craindre la mort, avouant même avoir à priori sa place au paradis. Et Bernard Tapie de vouloir porter la voix des nombreuses personnes qui en France souffrent du cancer. Un combat tout à son honneur.