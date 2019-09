OM : Benedetto va galérer, parole de spécialiste

Dans : OM, Ligue 1.

Avec 4 buts marqués en 6 journées seulement de championnat, Dario Benedetto s’est adapté à vitesse grand V au championnat de France et à l’Olympique de Marseille. Atout offensif n°1 des Phocéens en l’absence de Florian Thauvin, l’attaquant argentin fait déjà l’unanimité en Provence. Néanmoins, « Pipa » n’est pas une machine et arrivera forcément un moment où l’état de grâce sera terminé pour lui selon Didier Drogba. Interrogé par France Football, l’ancien grand attaquant de Marseille s’est montré très élogieux envers Dario Benedetto, tout en le prévenant qu’une période de moins bien quasi automatique allait prochainement lui tomber dessus.

« Je suis content pour lui et pour l'OM qu'il se soit si vite adapté. En pur argentin, il a la grinta. Pour lui comme pour ses compatriotes, chaque match est une finale. Une ambiance comme celle du Vélodrome ne va pas l'intimider, il a connu des stades aussi passionnés dans son pays. De ses buteurs, Marseille fait des héros, c'est magnifique ! J'aime Marseille pour cette capacité à porter au firmament ses joueurs préférés. Cet amour, cette énergie positive ne peuvent que l'aider à renforcer sa confiance en lui, comme ce fut mon cas à l'époque. Je pense qu'il connaîtra forcément un coup de mou, le temps de s'adapter complètement à cette ville si particulière. Le public devra l'aider à surmonter cette période un peu délicate » a prévenu l’ancien attaquant de Marseille et de Chelsea, qui connaît par cœur le contexte olympien et qui est donc forcément de bon conseil pour Dario Benedetto.