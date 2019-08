OM : Benedetto un nouveau Mitroglou ? Pierre Ménès se lance !

Dans : OM, Ligue 1.

Après une brève apparition samedi dernier contre Reims, dont on ne pouvait évidemment tirer aucune conclusion, Dario Benedetto était titulaire avec l'Olympique de Marseille contre Nantes, même si bien entendu André Villas-Boas sait que son attaquant argentin a encore besoin de se roder. Malheureusement pour lui, Pipa a été transparent face aux Canaris, mais en plus il a totalement raté un penalty qui Dimitri Payet lui a courtoisement proposé de tirer, ce qui a rendu fou l'entraîneur portugais de l'OM. Au moment de faire un premier bilan, Pierre Ménès ne veut pas être trop désagréable avec Benedetto, mais le consultant de Canal+ admet que ce qu'il a vu de l'attaquant ne le rassure pas.

Et forcément, Pierre Ménès a mis un petit tacle en passant à l'ancien joueur de Bocar Juniors en le comparant à un autre renfort offensif récent de l'Olympique de Marseille. « Côté phocéen, après une première période un peu plus intéressante que le match fourni face à Reims, l’équipe est retombée dans ses travers après le repos : pas d’envie, pas de physique, pas de technique. Et que dire de la prestation de Benedetto ? Au-delà du penalty vendangé, il a livré une partie « mitroglouesque ». Alors c’est un peu tôt pour le brûler, mais ce n’est pas avec ce genre de match qu’il va lever les doutes que j’avais au moment de sa signature », écrit, sur son blog, Pierre Ménès.