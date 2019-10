OM : Benedetto ne pouvait pas dire non à un grand d’Europe

Dans : OM, Ligue 1.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille cet été, Dario Benedetto répond clairement aux attentes.

Dans une attaque diminuée, le nouveau numéro 9 se montre présent et précis, et adroit dans la finition. En plus de cela, son tempérament de battant lui vaut déjà une belle cote auprès des supporters. L’OM a donc bien fait de mettre les 16 ME sur la table afin de convaincre Boca Juniors de lâcher son buteur. Et dans La Provence, Benedetto est revenu sur les conditions de son transfert, et notamment les interminables discussions. De son côté, le joueur a assuré qu’il était chaud pour rejoindre l’OM, en raison du prestige du club provençal.

« Les critiques du président de Boca ? C’est logique. J’apprécie beaucoup le président, Daniel Angelici. Il a compris ma position : à 29 ans, j’avais enfin l’opportunité de réaliser mon rêve en jouant en Europe. Il ne pouvait pas me couper les jambes et refuser de me vendre. Je suis très reconnaissant, il s’est très bien comporté avec moi. Mais ce ne fut pas une décision facile pour moi. La seule condition pour que j’accepte de quitter Boca était d’avoir une proposition d’un grand club européen. L’offre est venue et j’en ai profité, sans regret », a livré Dario Benedetto, pour qui le fait que l’OM ne dispute pas de Coupe d’Europe n’était de toute évidence pas un problème.