OM : Benedetto le dit ouvertement, il va falloir se mettre au boulot

Dans : OM, Ligue 1.

Diminué par de nombreuses absences depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille avance au ralenti.

Les hommes d’André Villas-Boas restent sur quatre matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Une mauvaise série notamment liée aux blessures et aux suspensions, mais pas seulement si l’on en croit Dario Benedetto. En effet, l’attaquant présent ce vendredi en conférence de presse a envoyé un message à ses coéquipiers. Pour se relancer après la trêve internationale, l’Argentin attend une réaction de son équipe.

« On a quelques joueurs qui ne sont pas disponibles, des joueurs clés comme Kamara, Payet ou Alvaro. Il y a des jeunes qui sont là, ce n'est pas toujours facile d'avoir sa chance à cet âge, a reconnu la recrue estivale face aux médias. Nous avons de grands joueurs et nous pouvons réaliser de grandes choses. Il y a eu des matchs sans victoire. Il faut les trois points pour ne pas s'éloigner du haut de tableau. »

L’appel de Benedetto

« On peut atteindre les objectifs. Mais pour cela, il faut qu'on soit tous très impliqués, travailler pour obtenir ce que l'on souhaite. On a les joueurs et la qualité, des joueurs rapides sur les côtés. On a l’effectif pour lutter pour le haut du tableau. On doit être totalement impliqué et on doit tous prendre le même chemin », a conseillé Benedetto, qui ne peut se satisfaire de sa réussite personnelle à l'OM.