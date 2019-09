OM : Benedetto fait taire les rageux, il jubile !

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur de 4 buts depuis le début de la saison, Dario Benedetto est assurément l’homme fort de l’Olympique de Marseille version André Villas-Boas. Muet face à Montpellier mais auteur d’un excellent match, l’attaquant argentin sera de nouveau attendu au tournant mardi soir contre Dijon en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. En attendant, « Pipa » peut apprécier sa cote de popularité à Marseille, où il a été adopté très rapidement. De plus, les observateurs, nombreux à le critiquer lors de son arrivée, ont globalement changé d’avis à son sujet. Une petite victoire pour Jonatan MacHardy, spécialiste du football sud-américain qui a toujours défendu Dario Benedetto.

« Quatre buts en cinq titularisations, c’est une grande leçon pour l’ensemble du football français. On va se rappeler de tout ce que l’on a entendu cet été : « Trop vieux, n’a jamais connu l’Europe, grosse blessure, mais c’est qui ? ». Aujourd’hui, ces phrases sont devenues ridicules. Observateurs recruteurs, joueurs, nous avons tous à apprendre avec beaucoup d’humilité des débuts de Benedetto. Le football ne s’arrête pas aux frontières de l’Europe. Pour nos clubs de Ligue 1, c’est la preuve qu’il existe de très bons joueurs en Amérique latine, ils doivent regarder ailleurs qu’en Europe pour recruter. Concernant les observateurs, on a tout entendu sur Benedetto. Ces experts nous disaient que c’était un flop annoncé, que c’était trop cher de le payer 15 millions d’euros… C’était d’une malhonnêteté intellectuelle grave » a clamé Jonatan MacHardy, lequel était le premier à dire que l’OM réalisait une excellente affaire en recrutant Benedetto pour 15 ME. Sur ce coup-là, il ne s’était pas trompé.