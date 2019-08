OM : Benedetto d'attaque pour débuter la Ligue 1 ?

Dans : OM, Ligue 1, Reims.

Officiellement présenté à la presse lundi, Dario Benedetto revient d’une petite blessure sans gravité à la cuisse, et ne semblait pas prétendre à une place dans le groupe pour la première journée de Ligue 1 contre Reims.

Son entraîneur André Villas-Boas évoquait d’ailleurs le match à Nantes lors du second acte pour apercevoir le nouveau buteur phocéen en Ligue 1. Mais visiblement, l’intégration de « Pipa » se passe mieux que prévu puisque ce jeudi en conférence de presse, l’entraîneur marseillais a indiqué qu’il n’était pas impossible de voir Dario Benedetto dans les dix-huit joueurs retenus pour OM-Reims, samedi à 17h30 au Vélodrome. « Luiz (Gustavo) est prêt pour le match. Max (Lopez) a souffert d'une petite blessure à la cuisse, il a une petite chance d'être dans le match, je vais voir. Flo (Thauvin), on reste sur une reprise pour Nice-OM (J3), pas avant. Benedetto on va voir, il a fait une partie de l'entrainement avec nous. Il n'est pas prêt comme les autres pour Reims, mais c’est une possibilité de l’inclure dans le groupe » a indiqué l’entraîneur marseillais. Voilà une nouvelle qui va ravir les fans olympiens…