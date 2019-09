OM : Benedetto cartonne, Marseille tient son grand attaquant

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Recruté par l’Olympique de Marseille en provenance de Boca Juniors pour 14 ME cet été, Dario Benedetto s’est parfaitement intégré à sa nouvelle équipe. Rapidement efficace, l’international argentin a marqué deux buts lors de ses deux derniers matchs de Ligue 1, face à Nice puis Saint-Etienne. Actif dans la création du jeu, présent défensivement et efficace dans la surface de réparation adverse, « Pipa » a tout du grand attaquant parfait pour Marseille. C’est tout du moins ce que Steve Mandanda, qui espère que cela va durer, a estimé dans les colonnes de La Provence en ce début de semaine.

« Dario Benedetto sait vivre et jouer avec la pression. Il vient d'un club où les supporters sont aussi passionnés que les nôtres, il est bon techniquement, quand il décroche, il nous fait du bien, et là où il est intéressant, c'est qu'après, il propose et il est à la finition. Il correspond parfaitement à ce que recherche le coach. Nous sommes contents, pourvu que ça dure, qu'il nous mette plein de buts. Il marque, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Il fait bien jouer l'équipe, il vient défendre sur les coups de pied arrêtés. Je souhaite que ça continue ainsi » a commenté le capitaine marseillais, ravi de pouvoir compter sur un attaquant d’une telle qualité à Marseille.