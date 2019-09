OM : Benedetto, c'est Aguero, Sanson se régale

Dans : OM, Ligue 1.

Une fois n’est pas coutume, un avant-centre de l’Olympique de Marseille est en train de mettre tout le monde d’accord.

Depuis le lancement du Champions Project en 2017, le club phocéen a toujours été à la recherche de son grand attaquant. Mais ni Germain, ni Mitroglou, ni Balotelli n’ont fait l’affaire sur le long terme. Par conséquent, l’OM a décidé de casser sa tirelire pendant l’été dernier pour recruter Darío Benedetto. Acheté pour 14 millions d’euros à Boca Juniors, le buteur de 29 ans répond pour l’instant présent. Avec quatre buts en cinq journées, l’Argentin est l’une des belles surprises de ce début de saison en Ligue 1. Pas étonnant donc de voir qu’il fait d’ores et déjà l’unanimité au sein du vestiaire marseillais, et notamment auprès de Morgan Sanson.

« Benedetto ? On se régale à jouer avec lui, parce qu'il décroche, il dézone. Il bouge beaucoup, ce qui fait bouger les adversaires. Il crée des espaces entre les lignes, donc nous, derrière, on se régale, car on arrive à jouer et à se trouver. En plus de ça, il marque des buts, donc on est super content de lui. On espère qu'il en marquera d'autres, mais en tout cas, félicitations à lui. Une bonne entente avec lui ? Oui, ça se passe bien, on est assez complémentaires. Après il me fait penser un peu à Agüero, car il n'y parait pas, mais il est très costaud sur ses jambes et il a une superbe frappe de balle. C'est un attaquant qui est complet, qui prend la profondeur et qui décroche aussi. Honnêtement, on se régale à jouer avec lui », a expliqué, en conférence de presse, le milieu de l’OM, qui estime donc que son club a réalisé une véritable affaire en faisant venir Pipa Benedetto durant l’intersaison dernière. À confirmer lors des prochaines semaines...