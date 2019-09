OM : Benedetto c'est Agüero, et il va marquer 30 buts ?

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur de quatre buts en six journées, Dario Benedetto fait l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Chez les supporters bien-sûr, mais également chez les joueurs. La preuve, la semaine dernière, Morgan Sanson comparait le n°9 de Marseille à un certain Sergio Agüero. Une comparaison validée par Valère Germain, très heureux d’évoluer au côté de l’Argentin dans la cité phocéenne.

« J’ai entendu la comparaison entre Benedetto et Agüero. Ce n’est pas exactement le même profil, mais ce sont deux joueurs qui ne sont pas très grands de taille, qui se battent, qui gardent très bien le ballon et qui concrétisent les occasions. Donc peut-être que finalement, Benedetto ressemble à Agüero. On espère en tout cas qu’il fasse une aussi grosse saison que lui. Après, la complémentarité avec Dario est bonne même si on ne joue pas exactement à deux attaquants. On est tous très contents de l’avoir. Tout le monde essaie d’être le plus complémentaire possible » s’est enflammé Valère Germain, qui profite bien du travail de sape de Dario Benedetto depuis deux journées, avec deux buts à la clé, inscrits contre Monaco puis Montpellier en Ligue 1. En attendant, pour atteindre le niveau d'efficacité de son compatriote, Dario Benedetto va devoir cravacher, car le "Kun" enchaine les saisons à 30 buts depuis quasiment 10 ans...