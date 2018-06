OM : Benatia ne viendra pas à l'OM, la raison fait mal...

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Formé à l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia ne reviendra pas à l'OM lors du prochain mercato, malgré les rumeurs qui font du défenseur international marocain de la Juventus un potentiel joueur phocéen la saison prochaine. Même si Rudi Garcia apprécie énormément Mehdi Benatia, qu'il a eu sous ses ordres à l'AS Rome, et que l'Olympique de Marseille est capable de faire une offre financièrement suffisante, c'est le joueur qui aurait posé une condition indispensable à son départ de Turin.

A 31 ans, Mehdi Benatia souhaite en effet ne pas perdre trop de temps dans sa carrière, et il ne veut pas tourner le dos à une épreuve qu'il a pris l'habitude de jouer avec la Juventus. « L’opération séduction de l’OM auprès de Mehdi Benatia ne donnera rien. L’ancien Clermontois vise un club de Ligue des champions », annonce très clairement France-Football. Et cela tombe mal, l'Olympique de Marseille a raté d'un souffle son ticket pour la C1 et ne jouera que l'Europa League, ce que ne souhaite pas le défenseur marocain. Treize ans après son départ de l'OM par la petite porte, Mehdi Benatia ne fera donc pas son grand retour à Marseille.