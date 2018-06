OM : Ben Yedder le plan B à 28ME de l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Tandis que le dossier Mario Balotelli traîne en longueur, au grand regret des responsables de l'Olympique de Marseille, ces derniers ne veulent pas se retrouver pris au piège du fameux grand attaquant comme cela avait été le cas lors du mercato 2017. Et l'OM souhaite donc rapidement obtenir la signature de ce renfort offensif tant espéré par les supporters phocéens. Si la piste vers Mario Balotelli n'aboutissait pas dans les meilleurs délais, alors l'Olympique de Marseille a un autre attaquant dans son collimateur, et cette fois c'est en Liga.

Cet attaquant est bien connu en Ligue 1, et son nom avait déjà circulé du côté de l'OM il y a quelques saisons, puisqu'il s'agit de Wissam Ben Yedder. L'ancien joueur du TFC évolue désormais sous les couleurs du FC Séville, où il a réussi une superbe saison, étant notamment le bourreau de Manchester United en Ligue des champions, ce qui lui a permis d'être sélectionné pour la première fois en équipe de France en mars dernier. France Football affirme que l'Olympique de Marseille est d'autant plus tenté de se tourner vers Wissam Ben Yedder que ce dernier est plus stable et moins irrégulier que Mario Balotelli. Reste que Ben Yedder a encore trois ans de contrat avec le club andalou et que pour accepter son transfert, Séville pourrait réclamer 28ME à l'OM.