OM : Ben Arfa et Walcott pour 12ME, Marseille a fait fort

Longtemps moqué par les supporters de l'Olympique de Marseille, qui voyait en lui l'un des symboles du mercato version Rudi Garcia, Nemanja Radonjic est désormais considéré comme une valeur forte de l'OM sauce Villas-Boas.

Pour expliquer ce revirement aussi rapide qu’étonnant des habitués du Vélodrome, il aura fallu deux buts aussi beaux que décisifs contre Toulouse, puis contre Brest. Depuis, l’attaquant serbe a mis des paillettes dans les yeux des fans de l’Olympique de Marseille. Mais du côté de ceux qui ont contribué à faire venir Nemanja Radonjic, il n’y a aucune surprise à voir ce dernier devenir un joueur qui compte au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. Car ce n’est pas par hasard que l’OM était allé chercher Radonjic à l’Etoile Rouge de Belgrade pour 12ME lors du mercato 2018. Dans L’Equipe, Thomas Benedet, ancien analyste vidéo de l’Olympique de Marseille parti lors de l’été 2019, avoue que le talent de Nemanja Radonjic sautait aux yeux.

Et l’ancien membre du staff marseillais de dire tout le bien qu’il pensait de l’international serbe. « On a travaillé sur lui avec la cellule vidéo. Il nous a tout de suite tapés dans l’œil. Ce mec fait des choses que peu de joueurs sont capables de faire : une vitesse folle avec le ballon et ces appels croisés dans le dos de la défense, un peu à la façon de Theo Walcott. Le genre de déplacements que seuls des joueurs expérimentés produisent (…) C’est un artiste, un peu comme Ben Arfa, il a de la folie en lui », explique Thomas Benedet, qui n’est pas le seul à voir en Nemanja Radonjic un joueur au talent difficilement quantifiable tant il est capable de tout. Reste à le démontrer sur la durée. Si c’est le cas, l’Olympique de Marseille ne regrettera pas ses 12ME.