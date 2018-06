OM : Balotelli, Yaya Touré, ce mercato XXL fait rêver à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, l’OM entend se renforcer cet été au mercato afin de viser une place sur le podium l’année prochaine.

Dans cette optique, l’état-major olympien fait le forcing pour déloger Mario Balotelli de l’OGC Nice. Une recrue offensive qui changerait en partie le visage de l’équipe de Rudi Garcia. Au milieu de terrain, plusieurs noms ont été évoqués dont celui de Yaya Touré. C’est précisément ces deux joueurs que Hamada Jambay, ancien joueur de l’OM, souhaite voir débarquer dans la cité phocéenne comme il l’a confié à France Football.

« Le club est reparti de rien, avec un projet sur cinq ans. Petit à petit, les objectifs sont atteints. D'ici trois ans, il faudrait devenir l'égal, pas d'un Paris Saint-Germain, mais de Monaco. Il faut aller chercher le deuxième avant d'aller chercher le premier. Ce sera dur de lutter avec le Paris Saint-Germain et ses moyens. Mais il y a des possibilités. On parle de Yaya Touré, on parle de Balotelli, ce sont des éléments qui peuvent apporter un plus et épauler les Payet, Mandanda, Gustavo pour former une bonne ossature. Progressivement, l'OM se retrouvera parmi les grands » a expliqué l’ancien défenseur central de Marseille, convaincu que Super Mario et Yaya Touré donneraient une autre dimension à l’OM. Pour cela, il faudra sortir le carnet de chèques au mercato…